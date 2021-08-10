Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 10 Ağustos 2021 güncel altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 10 Ağustos 2021 güncel altın kuru fiyatları...

10.08.2021 - 08:44

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 10 Ağustos 2021 güncel altın kuru fiyatları

PİYASALAR

Dolar kuru bugün ne kadar? (10 Ağustos 2021 dolar - euro fiyatları)

Dolar kuru bugün ne kadar? (10 Ağustos 2021 dolar - euro fiyatları)

Cuma günü tarım dışı istihdam verisinin açıklanmasıyla birlikte düşüşe geçen ons altın fiyatı nisandan bu yana ilk defa 1.740 doların altını gördü. 

Hafta başında yüzde 5 gerileyen ons altın bu sabah 1.734 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Temmuz ayını 500 TL civarında dalgalı bir seyir ile geçiren gram altınsa ağustos başında düşüşe geçti. 

Küresel altın fiyatlarındaki yükselişi 3 Ağustos’tan bu yana yükselen dolar/TL’nin baskıladığı gram altın ise 481 lira sevilerinde işlem görüyor. 

Aynı dakikalarda çeyrek altın 787 lira, Cumhuriyet altını da 3.141 liradan satılıyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

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