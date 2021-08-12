Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 12 Ağustos 2021 güncel altın kuru fiyatları

Gram altın ise küresel altın fiyatlarından destek bularak yeniden 480 TL’nin üzerine çıktı.

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 485,6 lira seviyesinde işlem görüyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 795 lira, Cumhuriyet altını da 3.211 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 1.757 dolardan alıcı buluyor.

Altın, geçen hafta cuma günü açıklanan ABD tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin üzerinde gelmesiyle Nisan ayından bu yana en düşük seviyeye gerilemişti.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Analistler, altının ons fiyatının dün ABD'de açıklanan enflasyon verisi sonrası ABD Merkez Bankası'nın (Fed) varlık alımlarını azaltmada aceleci davranmayacağı iyimserliğiyle yükseliş eğiliminde hareket ettiğini belirtti.



Teknik açıdan 1.760 seviyesinin yukarı yönlü kırılması halinde 1.790 doların direnç olarak öne çıktığını ifade eden analistler, 1.725 doların ise destek olarak takip edileceğini bildirdi.