Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 13 Ağustos 2021 güncel altın fiyatları

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 484,2 lira seviyesinde işlem görüyor.



Dün dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,7 altında 482,5 liradan tamamladı.



Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından, saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 484,2 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 795 lira, Cumhuriyet altını da 3.250 liradan satılıyor.



Altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 1.758 dolardan alıcı buluyor.



GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Analistler, altının ons fiyatının ABD Merkez Bankası'nın (Fed) varlık alımlarını azaltmada aceleci davranmayacağı iyimserliğiyle yükseliş eğilimini sürdürdüğünü belirtti.



Teknik açıdan 1.760 seviyesinin yukarı yönlü kırılması halinde 1.790 doların direnç olarak öne çıktığını ifade eden analistler, 1.725 doların ise destek olarak takip edileceğini bildirdi.