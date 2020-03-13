Altın fiyatları bugün ne kadar oldu?(13 Mart 2020 çeyrek ve gram altın fiyatları)

Çeyrek altın 523 lira seviyesinden işlem görüyor. Gram altın 321 lira, Cumhuriyet altını ise 2.158 lira... Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 13 Mart 2020 anlık ve güncel çeyrek altın fiyatları...

ntv.com.tr 13.03.2020 - 15:01

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PİYASALAR

Dolar kuru bugün ne kadar? (13 Mart 2020 dolar - euro fiyatları)

Dolar kuru bugün ne kadar? (13 Mart 2020 dolar - euro fiyatları)

Sanayi üretimi ocakta yüzde 7,9 arttı

Sanayi üretimi ocakta yüzde 7,9 arttı

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 321 liradan alıcı buluyor.

Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 523 lira, Cumhuriyet altını da 2.133 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,8 artışla 1.590 dolar seviyesinde dengelendi.

Analistler, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınına ilişkin endişelerin, ABD'nin Avrupa'dan gelecek uçuşları 30 gün süreyle askıya alması ve İtalya'da ticari faaliyetlerin durdurulmasıyla artarak devam ettiğini vurguladı.

Dün, altının ons fiyatının önceki kapanışa göre yüzde 0,9 azalarak 1.633 dolara kadar gerilediğine dikkati çeken analistler, diğer varlık fiyatlarındaki aşırı oynaklık nedeniyle yatırımcıların, likidite ihtiyaçlarını karşılamak için altın pozisyonlarını azaltmaya yönelmiş olabileceğini ifade etti.

Teknik açıdan altının onsunda 1.660 doların direnç, 1.630 doların destek konumuna geldiğini aktaran analistler, gram altında ise 315-330 lira bandının öne çıktığını kaydetti.

Yurt içinde bugün yıllık bazda sanayi üretim verileri ve yıl sonu tüketici fiyat endeksi tahmini takip edilecekken yurtdışında ise sakin bir veri gündemi söz konusu.

UZMAN GÖRÜŞÜ: ALTIN FİYATLARINDA DÜZELME YAŞANIYOR (GERİ SAYIM 12 MART 2020)

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