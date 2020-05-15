Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 15 Mayıs 2020 anlık ve güncel altın kuru fiyatları

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 15 Mayıs 2020 anlık ve güncel altın kuru fiyatları...

15.05.2020 - 08:17

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PİYASALAR

Dolar kuru bugün ne kadar? (15 Mayıs 2020 dolar - euro fiyatları)

Dolar kuru bugün ne kadar? (15 Mayıs 2020 dolar - euro fiyatları)

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 384,3 liradan işlem görüyor.

Çeyrek altın 630 lira, Cumhuriyet altını da 2.507 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda 1.733 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, dün ABD merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının para politikasının sınırlarına gelindiği şeklinde yorumlanması ve yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında ikinci dalgaya ilişkin artan endişelerin risk iştahını azalttığını belirterek, bu durumun altının ons fiyatını desteklediğini ifade etti.

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