Altının gram fiyatı, yeni haftanın ilk işlem gününe de primle başladı. Dolar/TL'de ve altının ons fiyatında yaşanan yükselişe paralel geçtiğimiz haftadan bu yana yükseliş trendini sürdüren gram altın, güne yüzde 0,47 yükselişle başlayaarak 286,43 liradan işlem görüyor.
Kapalıçarşı'da çeyrek altın 465,16 lira, Cumhuriyet altını 1.913 liradan satılıyor.
Altının onsu ise önceki kapanışa göre yüzde 0,34 primle 1.525,68 dolardan alıcı buluyor.
Piyasalar bugün açıklanacak olan ikinci çeyrek büyüme verisi ile salıgünkü enflasyon verisini izleyecek.
TCMB BAŞKANI UYSAL: ENFLASYON GÖRÜNÜMÜNDEKİ İYİLEŞME DEVAM EDİYOR
Uzmanlar, ticaret savaşlarına ilişkin belirsizliklere, jeopolitik ve siyasi risklerin eklenmesiyle güvenli liman olan görülen varlıklara olan talebi desteklediğini, aynı zamanda gelişmekte olan ülke para birimlerinde değer kayıplarına yol açtığını söyledi.