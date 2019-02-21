Altının gram fiyatı, güne yatay başlamasının ardından 229,3 lira seviyesinde dengelendi.



Dün dolar kuru ve ons altındaki değer kazançlarının etkisiyle yükseliş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı, günü 229,2 liradan tamamladı.



Bugüne yatay başlayan altının gram fiyatı, önceki kapanışın hemen üzerinde 229,3 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 377 lira, Cumhuriyet altını 1.535 liradan satılıyor.



Altının ons fiyatı da Asya piyasalarında yatay seyir izlemesinin ardından şu dakikalarda önceki kapanışın hemen altında 1.338,26 dolardan işlem görüyor.



Uzmanlar, dün 1.347 doları test eden altının ons fiyatının, ABD Merkez Bankası (Fed) tutanakları sonrası gerilediğini belirterek, "Fed tutanaklarına göre, neredeyse tüm üyeler bu yıl bilanço küçültülmesine son verilmesinin iyi olacağını düşünüyor. Bu durum, bilanço daraltmanın ekonomiye zarar vereceğini düşünen yatırımcılar tarafından memnunlukla karşılandı. Altının ons fiyatı teknik olarak 1.331 doların üzerinde kalmayı başardı. Altının ons fiyatında hedefin 1.350 doların olduğunu söyleyebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.



Yurt içinde gram altının, dolar kuru ve ons altından aldığı destekle 230 lirayı test ettiğini ifade eden uzmanlar, gram altının 230 liranın üzerinde kalıcı olması durumunda yükselişlerine devam edebileceğini söyledi.



Uzmanlar, orta ve uzun vadede değer kazanmasını beklediğini altının gram altında, teknik açıdan 226,5 liranın destek, 230 liranın ise direnç konumunda olduğunu bildirdi.



Bugün ABD ve Avrupa’da açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade eden uzmanlar, ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakereleri ve Brexit gelişmelerinin de yatırımcıların gündeminde olduğunu söyledi.

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GÜNCEL VE ANLIK ALTIN FİYATLARI

Çeyrek Altın 366 lira



Gram Altın 229.2 lira

Cumhuriyet Altını 1519 lira

22 Ayar Altın 208 lira

Yarım Altın 734 lira

Ons Altın 7134 lira

Reşat Altın 1562 lira

Tam Altın 1468 lira

Ata Altın 1515 lira