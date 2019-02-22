Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 226,6 lira seviyesinde dengelendi.



Dün dolar kuru ve ons altındaki değer kayıplarının etkisiyle düşüş eğiliminde hareket eden gram altın günü 227,4 lira seviyesinde tamamladı.



Bugüne düşüşle başlayan altının gram fiyatı, saat 09.55 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,22 azalışla 226,6 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 371 lira, Cumhuriyet altını 1.517 liradan satılıyor.



Asya piyasalarında pozitif bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise aynı dakikalarda yüzde 0,13 artışla 1.325,41 dolardan işlem görüyor.



Uzmanlar, altının gram fiyatının 222-227 lira bandında kalmaya devam edebileceğini belirterek, "Gram altında düşüşlerin kalıcı olmayacağını, 227 liranın altına sarkmalar alım için uygun fırsatlar sunduğunu anımsatmak isteriz. Yıl başından bu yana iki kez 230 lirayı test eden altının gram fiyatının sonraki rallisinde 250 liranın hedef olduğunu öngörüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.



Bugün Evro Bölgesinde enflasyon, Almanya'da büyüme başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini ifade eden analistler, Avrupa Merkez bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi ve ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin konuşmalarının da yatırımcı kararları üzerinde etkili olacağını söyledi.







Çeyrek Altın 362 lira



Gram Altın 226.6 lira

Cumhuriyet Altını 1511 lira

22 Ayar Altın 207.3 lira

Yarım Altın 731 lira

Ons Altın 7048 lira

Reşat Altın 1557 lira

Tam Altın 1450 lira

Ata Altın 1506 lira

KISA VE NET ALTIN