Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 24 Mart 2020 çeyrek ve gram altın kuru fiyatları
Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 24 Mart 2020 anlık ve güncel çeyrek altın alış fiyatı spot piyasada 527,87 lira, satış fiyatı ise 541,12 lira seviyesinde yer alıyor. Gram altın ise 329,82 lira alış fiyatı, 329,92 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.
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