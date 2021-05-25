Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 25 Mayıs 2021 güncel altın fiyatları

Altının gram fiyatı 509 lira seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altın 832 lira, Cumhuriyet altını 3.397 liradan satılıyor. Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 25 Mayıs 2021 güncel altın fiyatları...

25.05.2021 - 11:07

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 25 Mayıs 2021 güncel altın fiyatları

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Altının gram fiyatı, güne değer kazancıyla başlamasının ardından 508,8 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,3 azalışla 507,4 liradan tamamladı.

Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 508,8 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 832 lira, Cumhuriyet altını da 3.397 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 1.885 dolar seviyesinden işlem görüyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Analistler, düşüş eğilimini sürdürerek 89,6'yla Ocak 2021'den bu yana en düşük seviyeye gerileyen dolar endeksi ve devam eden küresel enflasyon endişelerinin altının ons fiyatını desteklediğini bildirdi.

Teknik açıdan ons altında 1.900 doların direnç olarak öne çıktığını aktaran analistler, aşağı yönlü hareketlerde ise 1.870 ve 1.855 doların destek konumuna geldiğini kaydetti.

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