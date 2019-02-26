Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 26 Şubat 2019 anlık ve güncel altın kuru fiyatları

Altının gram fiyatı, güne yatay başlamasının ardından 226,5 lira seviyesinde dengelendi.



Dün düşüş eğiliminde hareket eden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 azalışla 226,2 lira seviyesinde tamamladı.



Bugüne yatay başlayan altının gram fiyatı, önceki kapanışın hemen üzerinde, 226,5 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 370 lira, Cumhuriyet altını 1.515 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise aynı dakikalarda yatay seyirle 1.327,7 dolardan işlem görüyor.



Uzmanlar, ABD, Avrupa ve Asya’da geçen hafta açıklanan verilerin ekonomik aktiviteye ilişkin endişeleri artırmasının emtia fiyatlarının yükselmesine neden olduğunu anımsatarak, ABD ile Çin arasında devam eden ticaret müzakerelerine ilişkin haber akışının da piyasaların yönü üzerinde belirleyici olduğunu söyledi.



Altının ons fiyatının 1.330 dolar üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yükseliş isteğinin devam edeceğini ifade eden uzmanlar, bu seviyenin altında ise 1.317 dolara kadar gerileyebileceği tahmin etti.



Uzmanlar, yurt içinde ise dolar kuru ve altının ons fiyatındaki gerilemenin, altının gram fiyatını olumsuz yönde etkilediğine değinerek, 227 liranın altında, 225 liranın gündeme gelebileceğini kaydetti.

GÜNCEL VE ANLIK ALTIN FİYATLARI

Çeyrek Altın 370 lira

Gram Altın 226.8 lira

Cumhuriyet Altını 1515.5 lira

22 Ayar Altın 206 lira

Yarım Altın 726 lira

Ons Altın 7055 lira

Reşat Altın 1550 lira

Tam Altın 1452 lira

Ata Altın 1499 lira

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