Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 27 Mart 2020 güncel çeyrek ve gram altın kuru fiyatları
Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 27 Mart 2020 anlık ve güncel çeyrek altın alış fiyatı 534,89 lira, satış fiyatı 548,40 liradan işlem görüyor. Güne hafif düşüşle başlayan gram altın ise 334,34 lira alış fiyatı, 334,43 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.
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