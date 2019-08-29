Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 29 Ağustos 2019 anlık ve güncel altın kuru fiyatları

Altın fiyatlarında yükseliş sürer mi? (NTV'ye Sorun) pic.twitter.com/62WRMCJZDx — NTV (@ntv) August 28, 2019

Altının gram fiyatı, dolar/TL'de ve altının ons fiyatında yaşanan yükselişe paralel güne yüzde 11 primle başlayarak 288,12 lira seviyelerinde işlem görüyor.



Dört günlük yükseliş trendini sürdüren gram altın, bu sabah saatleri itibariyle yüzde 11 primle başlayarak 288,12 lira seviyelerinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 469,12 lira, Cumhuriyet altını 1.930 liradan satılıyor.



Altının onsu ise önceki kapanışa göre yüzde 0,2 değer kaybıyla 1.538,69 dolardan alıcı buluyor.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNE ZAM ORANI BELLİ OLDU (HABERE GİT)



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün ABD Başkanı Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde, Fransa'da gerçekleştirilen G-7 Zirvesi'nde İran konusunda atılan adımlar ile ABD Büyükelçisi David Satterfield'ın görevine başlaması konuları ele alındı.



İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, iki liderin, ticaret hacminin 100 milyar dolar seviyesine çıkarılması hususunda kararlılıklarını yeniden teyit ettiğinin belirtildiği açıklamada, ayrıca rejim saldırılarının sürdüğü İdlib'de sivillerin korunması ve yeni insani krizlerin önlenmesi amacıyla iş birliğinin sürdürülmesinin kararlaştırıldığı vurgulandı.



CUMHRUBAŞKANI ERDOĞAN RUSYA DÖNÜŞÜ, UÇAKTA SORULARI YANITLADI (HABERE GİT)



Uzmanlar, ticaret savaşlarına ilişkin belirsizliklere, jeopolitik ve siyasi risklerin eklenmesiyle güvenli liman olan görülen varlıklara olan talebi desteklediğini, aynı zamanda gelişmekte olan ülke para birimlerinde değer kayıplarına yol açtığını söyledi.



Bugünün önemli gelişmeleri arasında Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın, “İhracat Ana Planı”nı açıklaması yer alıyor.



Analistler bugün, yurtiçinde TCMB'nin haftalık para ve banka istatistikleri ile temuz ayı dış ticaret verilerinin takip edileceğini belirtti.

VIDEO: "TÜRK HALKI ALTINSIZ YAPAMAZ" (ÇARŞI - PAZAR EKONOMİSİ HER SALI NTV'DE)