Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 29 Nisan 2020 çeyrek ve gram altın fiyatları

Bu sabah gram altın 383,4 liradan güne başladı. Aynı dakikalarda çeyrek altın 629,5 lira, Cumhuriyet altını da 2.516,60 liradan satılıyor. Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 29 Nisan 2020 anlık ve güncel altın kuru fiyatları...

29.04.2020 - 08:21

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PİYASALAR

Dolar kuru bugün ne kadar? (29 Nisan 2020 dolar - euro fiyatları)

Dolar kuru bugün ne kadar? (29 Nisan 2020 dolar - euro fiyatları)

Geçen haftanın son işlem gününde, 389,5 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gören gram altın, dün 384 liradan işlem görüyordu. 

Bu sabah gram altın 383,4 liradan güne başladı. Aynı dakikalarda çeyrek altın 629,5 lira, Cumhuriyet altını da 2.516,60 liradan satılıyor.

Bugün piyasalarda gözler FED'in faiz kararında. FED'in faizlerde değişikliğe gitmesi beklenmezken kararın ardından FED Başkanı Jerome Powell basın toplantısı düzenleyecek.

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