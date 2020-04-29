Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 29 Nisan 2020 çeyrek ve gram altın fiyatları

Geçen haftanın son işlem gününde, 389,5 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gören gram altın, dün 384 liradan işlem görüyordu.

Bu sabah gram altın 383,4 liradan güne başladı. Aynı dakikalarda çeyrek altın 629,5 lira, Cumhuriyet altını da 2.516,60 liradan satılıyor.

Bugün piyasalarda gözler FED'in faiz kararında. FED'in faizlerde değişikliğe gitmesi beklenmezken kararın ardından FED Başkanı Jerome Powell basın toplantısı düzenleyecek.

İNTERNETTEN ALTIN ALACAK DİKKAT: GRAMAJ OYUNU