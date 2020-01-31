Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 31 Ocak 2020 anlık ve güncel altın kuru fiyatları

Corona virüsü dahil olmak üzere ekonomik görünümdeki belirsizliklerin devam ederken güvenli liman altının fiyatında yükseliş yaşanıyor.

Altının gram fiyatı, 302,3 lira seviyesinde güne başladı.

Çeyrek altın yüzde 0,84 primle 495,61 lira, Cumhuriyet altını 2.038 lirada yer alıyor.

Altının onsu ise önceki kapanışın yüzde 0,31 gerisinde yer alarak 1.572,36 dolar seviyesinde bulunuyor.

Merkez Bankası, 2020 yıl sonu enflasyon tahminini değiştirmeyerek, 8.2 olarak korudu. 2021 yılı için ön görülen enflasyonu ise yüzde 5.4 olarak açıkladı. Piyasalar ise bu bilgiler ışığında pazartesi günü yurt içinde açıklanacak enflasyon verisini bekleyecek.

Bugün yurt içinde dış ticaret dengesi rakamlarının takip edileceğini belirten analistler yurt dışında Euro bölgesinde yıllık TÜFE ve GSYH verilerinin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan ons altında 1.586 doların direnç, 1.560 doların destek konumunda bulunduğunu, gram altında ise 301-307 lira aralığının izleneceğini dile getirdi.

PİYASALARI CORONA VİRÜSÜ VURDU, 'GÜVENLİ LİMAN' ALTIN YÜKSELİŞTE

Analistler, Çin'de devam eden corona virüsü kaynaklı ölümlerin artmasının risk iştahını düşürdüğünü ve güvenli liman olarak görülen varlıklara talebin arttığını söyledi.

Öte yandan, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan virüs salgını nedeniyle ölü sayısı 213'e yükseldi, vaka sayısı ise 9 bini aştı. Corona virüsü son olarak İtalya'ya sıçradı.



Dünya Sağlık Örgütü, Çin'de ortaya çıkan yeni tip Corona virüs (2019-nCoV) salgınıyla ilgili, "uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ilan etti. DSÖ'den yapılan açıklamada, "Virüsten dolayı uluslararası ticaret ve ulaşım kısıtlanmamalı" denildi.

CORONA VİRÜSÜN PİYASALARA ETKİSİ... (GERİ SAYIM - 30 OCAK 2020)

