Altının gram fiyatı, güne yüzde 0,28 primle başlayarak 276,40 lira seviyelerinde işlem görüyor.
Dün, dolar/TL'deki düşüşe rağmen altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü yüzde 1 artışla 275 liradan tamamlamıştı.
Gram altın, bugüne de yükselişle başlayarak 276,4 lira seviyelerinde yer alıyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 452 lira, Cumhuriyet altını 1.863 liradan satılıyor.
Altının onsu ise şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,32 primle 1.510,11 dolardan işlem görüyor.
ENFLASYON TEK HANEYE İNDİ (HABERE GİT)
ABD, Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) kararından sonra Avrupa Birliği'nden (AB) ithal edilen uçak ve tarım ürünlerine ek vergi getirdi. 18 Ekim’de yürürlüğe girecek yeni tarifelerle uçak için yüzde 10 ve tarım ürünlerine de yüzde 25 ek vergi uygulanacağı belirtildi.
ABD'nin yeni tarife kararı ve açıklanan verilerin ekonomik aktiviteye ilişkin endişeleri artırması sonrası altının ons fiyatı yukarı yönlü hareketini sürdürdü.
Analistler, ABD'nin tarife kararının ve hafta boyunca açıklanan makroekonomik verilerin beklenenden kötü gelmesi sebebiyle risk iştahında azalma olduğunu, bu durumun altının ons fiyatını yukarı yönlü desteklemeye devam edebileceğini belirtti.
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