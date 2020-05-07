Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 7 Mayıs 2020 güncel çeyrek ve gram altın fiyatları

Altının gram fiyatı, 392,9 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından bugün 392,2 liradan işlem görüyor.

Dolar kuru ve altınının ons fiyatındaki yükselişe paralel gram altın değer kazanıyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 643.9 lira, Cumhuriyet altını da 2.559 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise 1.692,48 seviyesinde yer alıyor.

Analistler, dünya genelinde yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan önlemlerin kademeli olarak kaldırılması ve ekonomilerin yakın zamanda tekrar açılacağına yönelik açıklamaların, risk algısını görece azalttığını ifade etti.