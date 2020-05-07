Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 7 Mayıs 2020 güncel çeyrek ve gram altın fiyatları

Altının gram fiyatı 392 lira seviyelerinde... Çeyrek altın 643.9 lira, Cumhuriyet altını da 2.559 liradan satılıyor. Ons altın ise 1.692,48 seviyesinde. Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 7 Mayıs 2020 anlık ve güncel altın kuru fiyatları

07.05.2020 - 08:22

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PİYASALAR

Dolar kuru bugün ne kadar? (7 Mayıs 2020 dolar - euro fiyatları)

Dolar kuru bugün ne kadar? (7 Mayıs 2020 dolar - euro fiyatları)

Altının gram fiyatı, 392,9 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından bugün 392,2 liradan işlem görüyor.

Dolar kuru ve altınının ons fiyatındaki yükselişe paralel gram altın değer kazanıyor. 

Aynı dakikalarda çeyrek altın 643.9 lira, Cumhuriyet altını da 2.559 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise 1.692,48 seviyesinde yer alıyor. 

Analistler, dünya genelinde yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan önlemlerin kademeli olarak kaldırılması ve ekonomilerin yakın zamanda tekrar açılacağına yönelik açıklamaların, risk algısını görece azalttığını ifade etti.

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