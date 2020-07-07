Altın fiyatları bugün ne kadar oldu?(7 Temmuz 2020 güncel gram altın ve çeyrek altın fiyatları)

Altının gram fiyatı, değer kazanmaya devam ediyor. Yeni haftaya yatay bir seyirle başlayan gram altın, 7 Temmuz 2020 sabahına 393,7 lira seviyelerinde başladı.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 646 lira, Cumhuriyet altını ise 2.571 liradan işlem görüyor.

Altının ons fiyatı ise 1.784 dolar seviyelerinde yer alıyor.

Dün dolar kurundaki ve altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 393,7 liradan tamamladı.

Bugün yurt içinde TL cinsinden hazine nakit dengesi verisinin takip edileceğini belirten uzmanlar, yurt dışında ABD'de IBD/TIPP Ekonomik İyimserlik Endeksi ile IBD/TIPP 6 Aylık Ekonomik Görünüm Endeksi verleri takip edileceğini ifade etti.



Analistler, yeni tip corona virüs (Covid-19) aşısına ilişkin çalışmalardan gelen olumlu sonuçların ve dünya genelinde beklentilerden hızlı toparlayan makroekonomik verilerin risk algısını görece azalttığını söyledi.



Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.760 doların destek, 1.790 doların direnç olarak öne çıktığını ifade eden analistler, gram altında ise 385-395 lira bandının izleneceğini kaydetti.



ALTINDA YÖN NE OLUR? (SOLUKLANMA DÖNEMİ)