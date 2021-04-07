Altın fiyatları bugün ne kadar? 7 Nisan 2021 güncel altın kuru fiyatları

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Hafta başından bu yana yatay bir seyir sürdüren altın fiyatları yeni güne değer kazancıyla başladı.

Altının gram fiyatı 455 lira seviyesinden işlem görüyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 745 lira, Cumhuriyet altını ise 2.973 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise dalgalı seyrini sürdürüyor. Ons altın 1.738,1 dolardan işlem görüyor.

Analistler, bugün Uluslararası Para Fonu (IMF) ile Dünya Bankası'nın devam eden Bahar Toplantıları, ABD Merkez Bankası'nın toplantı tutanakları ve ABD'de açıklanacak dış ticaret verilerinin takip edileceğini ifade etti.



Teknik açıdan, ons altında 1.740 doların üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 1.755 direncinin gündeme gelebileceğini kaydeden analistler, 1.730 doların destek konumuna geldiğini söyledi.

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Bugün yurt içinde piyasalar finansal yatırım araçlarının mart ayı reel getiri oranlarını takip edecekken dünya gündeminde G20 ülkeleri maliye bakanları ve merkez bankası başkanları, dönem başkanı İtalya'nın ev sahipliğinde video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek 2. toplantı yer alıyor.



Dünya genelinde 1 yılı aşkın süredir devam eden Covid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.



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