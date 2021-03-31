Altın fiyatları bugünkaç TL? 31 Mart 2021 güncel altın fiyatları

Altının gram fiyatı 450 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 735 lira, Cumhuriyet altını 3.023 liradan satılıyor. Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 31 Mart 2021 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları...

ntv.com.tr 31.03.2021 - 11:49

Altın fiyatları bugünkaç TL? 31 Mart 2021 güncel altın fiyatları

PİYASALAR

Dolar kuru bugün ne kadar? (31 Mart 2021 dolar - euro fiyatları)

Dolar kuru bugün ne kadar? (31 Mart 2021 dolar - euro fiyatları)

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Hafta başından bu yana dolar kurunua paralel olarak yükselişini sürdüren altının gram fiyatı, 450 liradan işlem görüyor. Ons ise düşüşte. Ons altın güne 1.679,8 dolardan başladıktan sonra 1.683.1 dolardan işlem görüyor. 

Aynı dakikalarda çeyrek altın 737 lira, Cumhuriyet altını ise 2.941 liradan satılıyor.

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Analistler, altının ons fiyatının, tekrar yükselişe geçen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin etkisiyle değer kaybettiğini belirterek, yurt içinde ise dolar kurundaki yükselişin altın fiyatlarını desteklediğini bildirdi.

Ons altında 1.700 ve 1.675 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydeden analistler, 1.746 doların direnç olarak öne çıktığını söyledi.

Yurt içi piyasalar bugün TÜİK tarafında açıklanacak Şubat ayı dış ticaret istatistiklerini ve Mart ayı ekonomik güven endeksini takip edecek.

GRAM ALTINDA YÜKSELİŞ SÜRER Mİ?

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