Altın fiyatları kaç TL? 1 Temmuz 2021 güncel altın fiyatları

Dün 490 liranın altına kadar inen altının gram fiyatı, yeni aya yükselişle başladı.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram altın 496 lira seviyelerinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 811 liradan, Cumhuriyet altını ise 3.235 liradan satılıyor.

﻿Altının ons fiyatı ﻿ise 1.770,72 dolar seviyelerinde.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

Analistler, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında görülen delta varyantının yayılımına ilişkin endişelerin, bazı aşıların yeni varyantlara karşı etkili olduğuna dair haberlerle dengelendiğini belirterek, dolara olan talebin artmasının ise altının onsunda sert düşüş yaşanmasını beraberinde getirdiğini söyledi.



Altının ons fiyatında uzun süredir devam eden sıkışmanın kırılmasıyla 1.745 doların kritik seviye olarak izleneceğini ifade eden analistler, bu seviyenin altına inilmesi halinde 1.720 doların destek, üzerine çıkılması durumunda ise 1.760 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Bugün yurt içinde piyasalar TCMB tarafından açıklanacak haftalık para ve banka istatistiklerini takip edecek. Öte yandan piyasalar cuma günü açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisini bekliyor.



TCMB'DEN ZORUNLU KARŞILIK ADIMI (HABERE GİT)

Merkez Bankası, bankalara uyguladığı yabancı para zorunlu karşılık oranlarınıda değişikliğe gitti.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, vadesiz ya da 1 yıla kadar vadeli mevduat fonları için yüzde 19 olan zorunlu karşılık oranı yüzde 21'e çıktı. 1 yıldan uzun vadeli mevduat fonları için ise yüzde 15'e yükseldi.