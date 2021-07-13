Altın fiyatları kaç TL? 13 Temmuz 2021 güncel altın fiyatları

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI



Haftaya düşüşle başlayan gram altın, 13 Temmuz sabahına değer kazancıyla başladı.

Altının gram fiyatı 502 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 821 liradan, Cumhuriyet altını ise 3.276 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise 1.811,52 dolar seviyelerinde yer alıyor.



NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

Analistler, küresel piyasalarda yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınında görülen Delta varyantının yayılımına ilişkin endişeler ile para politikalarının seyrine dair belirsizliklerin devam etmesine karşın artan risk iştahıyla altının ons fiyatının gerilediğini söyledi.

HABERE GİT: KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN



Türkiye'nin corona virüsle mücadelesinin değerlendirildiği kabine toplantısı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı tatili süresinin 9 gün olacağını duyurdu. Erdoğan, köprülerde bayram için uygulanan ücretsiz geçişin cuma gecesi başlayacağını da sözlerine ekledi.



TCMB FAİZ KARARINI YARIN AÇIKLAYACAK



Bu hafta yurt içinde yatırımcıların gözü TCMB tarafından açıklanacak faiz kararında olacak. 15 Temmuz'un resmi tatil olması nedeniyle çarşamba günü açıklanacak faiz kararında Merkez'in faizleri bu ay da sabit bırakması bekleniyor.



Bugün yurt içinde piyasalar mayıs ayı sanayi üretim, perakende satış ve ciro endekslerini takip edecek. Öte yandan, TCMB, mayıs ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcunu açıklayacak.

Hafta genelinde ise çarşamba ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı ile cuma Japonya Merkez Bankası'nın kararlarının takip edileceğini ifade eden analistler, teknik olarak altının ons fiyatında 1.810 doların önemli direnç, 1.780 doların destek konumunda olduğunu kaydetti.