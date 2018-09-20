Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 242,2 lira seviyelerinde dengelendi.



Dolar kurundaki değer kayıplarının etkisiyle dün negatif bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,7 azalışla 241,9 liradan tamamladı.



Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından önceki kapanışına göre yüzde 0,12 primle 242,2 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 398 lira, Cumhuriyet altını da 1.665 liradan satılıyor.



Asya piyasalarında pozitif bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,10 artışla 1.205,25 dolardan işlem görüyor.



Uzmanlar, bugün yurt içi piyasaların Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanacak Yeni Ekonomi Programı'na odaklandığını vurguladı.

"GRAM ALTIN 250 LİRA SEVİYESİNE ÇIKABİLİR"



Piyasaların Yeni Ekonomi Programı'na olumlu tepki vermesi durumunda döviz kurları ve altının gram fiyatında düşüşlerin devam edeceğini belirten uzmanlar, "Gram altında düşüşlerde 238 lirayı destek seviyesi olarak takip edeceğiz. Olası yükselişlerde altının gram fiyatı 250 lira seviyesine kadar çıkabilir" ifadelerini kullandı.



Uzmanlar, dün dolar varlıklarının gerilemesiyle altının ons fiyatının toparladığını ifade ederek, teknik açıdan ons altında 1.200 doların destek, 1.210 doların ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.