Altın fiyatları ne kadar? 8 Mayıs 2020 güncel çeyrek ve gram altın fiyatları

Altının gram fiyatı, dün 395 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından 392,4 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 643,7 lira, Cumhuriyet altını da 2.561 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise 1.719,68 liradan satılıyor.

Altın fiyatları, kötüleşmekte olan ekonomik verilerin corona virüs pandemisinin büyümeye verdiği hasarın uzun süreceği endişelerini güçlendirmesi sonrası güçlü konumunu sürdürdü.

Analistler ise, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.720 doların direnç, 1.680 doların destek konumuna geldiğini, gram altında ise 380-400 lira bandının izleneceğini bildirdi.

İGDAŞ'A FATURA SORUŞTURMASI