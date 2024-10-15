Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? 15 Ekim 2024 altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatlarında son durum...



Altının gramı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 2 bin 918 liradan işlem görüyor.



Çeyrek altın 4 bin 980 liradan, Cumhuriyet altını 19 bin 830 liradan satılıyor.



Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına paralel 2 bin 648 dolar seviyesinde bulunuyor.



Küresel piyasalarda, ABD'de ekonominin "yumuşak iniş" yapabileceğine yönelik beklentilerin güçlü kalmasıyla pozitif bir seyir izleniyor.



Fed'in gelecek ay politika faizini 25 baz puan indireceğine yönelik fiyatlamalar güçlü kalmaya devam ederken, yıl sonuna kadar yapılacak iki toplantıda yüzde 80 ihtimalle toplamda 50 baz puanlık indirim yapılacağı öngörülüyor.



Analistler, bugün yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise Almanya'da Zew ekonomik güven endeksi, Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve Zew ekonomik güven endeksi ile ABD'de New York Fed imalat endeksinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 630 dolar seviyesinin destek, 2 bin 680 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.

ANLIK ÇEYREK ALTIN FİYATLARI