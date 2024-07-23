Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? 23 Temmuz 2024 güncel altın satış fiyatları

Altın fiyatları, yatırımcılar tarafından merak edilirken, gram altın ve çeyrek altın fiyatlarının bugün ne kadar olduğu araştırılıyor. Peki, altın fiyatları ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 23 Temmuz 2024 güncel altın kuru fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? 23 Temmuz 2024 güncel altın satış fiyatları
Dolar kuru bugün ne kadar? (23 Temmuz 2024 dolar - euro fiyatları)

Dolar kuru bugün ne kadar? (23 Temmuz 2024 dolar - euro fiyatları)

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Altının gram fiyatı 2.531 lira seviyesinde yer alırken, ons altın fiyatı 2.391 dolardan işlem görüyor.

Yatırımcılar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerinin zamanına ilişkin ipucu edinmek için ABD'de bu hafta açıklanacak verileri izleyecekler.

Piyasalarda ABD Başkanı Joe Biden'ın başkanlık adaylığından çekilmesinin ardından belirgin bir tepki görülmedi.

Ayrıca küresel piyasalarda bilanço dönemi başladı. Tesla ve Alphabet, New York borsa kapanışı sonrasında bilançolarını açıklayacak.

yılın ikinci yarısı için iki faiz indirimi fiyatlıyor. Bu fiyatlama dolar üzerinde baskı yaratmaya başlasa da ABD'deki başkanık seçimlerine ilişkin belirsizlik doların fazla kayıp vermesini engelliyor.

Perşembe günü ABD'de ikinci çeyrek büyüme verileri açıklanacak. Cuma günü ise Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları verisi belli olacak.

Spot piyasada 23 Temmuz 2024 güncel altın satış fiyatları ise şu şekilde:

Gram altın 2.531 lira 

Çeyrek altın 4.235 lira

Yarım altın 8.464 lira

Tam altın 16.794 lira

Cumhuriyet altını 16.875 lira

Gremsel altın 42.114 lira

  • ALTIN TÜRÜ Satış Değişim % Saat
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