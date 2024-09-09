Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? 9 Eylül 2024 altın kuru fiyatları

GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI
Gram altın satış fiyatı: 2.734,31 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 4.589,00 TL
Yarım altın satış fiyatı: 9.171,00 TL
Tam altın satış fiyatı: 18.231,64 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 18.286,00 TL
Ons altın satış fiyatı: 2.499,41 dolar
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