Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? 9 Eylül 2024 altın kuru fiyatları

Altın fiyatları, yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Gram altın ve çeyrek altın fiyatlarının bugün ne kadar olduğu araştırılıyor. Peki, altın fiyatları ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 9 Eylül 2024 güncel altın kuru fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? 9 Eylül 2024 altın kuru fiyatları

GÜNCEL SATIŞ FİYATLARI

Gram altın satış fiyatı: 2.734,31 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 4.589,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 9.171,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 18.231,64 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 18.286,00 TL

Ons altın satış fiyatı: 2.499,41 dolar

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