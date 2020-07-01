Altın fiyatları ne kadar oldu?  (1 Temmuz 2020 çeyrek ve gram altın fiyatları)

Altın fiyatlarında son durum nasıl? Çeyrek altın fiyatı ne kadar?  Gram altın 392,4 lira seviyelerinde işlem görüyor. Çeyrek altın 643 lira, Cumhuriyet altını ise 2.561 liradan satılıyor. 1 Temmuz 2020 anlık ve güncel çeyrek altın kuru alış fiyatı...

ntv.com.tr 01.07.2020 - 16:13

Altın fiyatları ne kadar oldu?  (1 Temmuz 2020 çeyrek ve gram altın fiyatları)

PİYASALAR

Dolar kuru bugün ne kadar? (1 Temmuz 2020 dolar - euro fiyatları)

Dolar kuru bugün ne kadar? (1 Temmuz 2020 dolar - euro fiyatları)

Geçen haftadan bu yana 389-391 lira dar bandında işlem gören altının gram fiyatı hafta başından bu yana yükselişini sürdürüyor. 

Gram altın  392 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 643 liradan, Cumhuriyet altını ise 2.561 liradan işlem görüyor. 

Altının ons fiyatı ise 1.784,13  dolar seviyesinde bulunuyor.

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Analistler, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında ikinci dalga endişelerinin ve merkez bankalarının genişleyici tutumunun altının ons fiyatını son 8 yılın en yüksek seviyelerinde tutmaya devam ettiğini söyledi.

Bugün yurt içinde Haziran ayı imalat verileri takip edilecekken yurt dışında piyasalar Euro bölgesinde Almanya'da açıklanacak Haziran ayı işsizlik rakamlarını ve AMB'de Panetta'nın yapacağı konuşmayı takip edecek.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.790 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 380-395 lira bandının izleneceğini kaydetti.

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