Altın fiyatları ne kadar oldu?  (1 Temmuz 2020 çeyrek ve gram altın fiyatları)

Geçen haftadan bu yana 389-391 lira dar bandında işlem gören altının gram fiyatı hafta başından bu yana yükselişini sürdürüyor.

Gram altın 392 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 643 liradan, Cumhuriyet altını ise 2.561 liradan işlem görüyor.

Altının ons fiyatı ise 1.784,13 dolar seviyesinde bulunuyor.



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Analistler, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında ikinci dalga endişelerinin ve merkez bankalarının genişleyici tutumunun altının ons fiyatını son 8 yılın en yüksek seviyelerinde tutmaya devam ettiğini söyledi.

Bugün yurt içinde Haziran ayı imalat verileri takip edilecekken yurt dışında piyasalar Euro bölgesinde Almanya'da açıklanacak Haziran ayı işsizlik rakamlarını ve AMB'de Panetta'nın yapacağı konuşmayı takip edecek.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.790 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 380-395 lira bandının izleneceğini kaydetti.

ALTIN FİYATLARINDA YÜKSELİŞ SÜRER Mİ? (GERİ SAYIM - 30 HAZİRAN 2020)