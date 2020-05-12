Altın fiyatları ne kadar oldu? (12 Mayıs 2020 güncel çeyrek ve gram altın fiyatları)

Altın fiyatlarında son durum nasıl? Çeyrek altın fiyatı ne kadar? Gram altın fiyatı ne kadar? 12 Mayıs 2020 anlık ve güncel çeyrek ve gram altın fiyatları... Gram altın 386 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 636 liradan, Cumhuriyet altını ise 2.539 liradan alıcı buluyor.

ntv.com.tr 12.05.2020 - 07:30

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Dolar kuru bugün ne kadar? (12 Mayıs 2020 dolar - euro fiyatları)

Dolar kuru bugün ne kadar? (12 Mayıs 2020 dolar - euro fiyatları)

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Geride bıraktığımız hafta 396,50 lira ile tarihin en yüksek seviyesini test eden altının gram fiyatında düşüş sürüyor.

Gram altın 386 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 636 liradan, Cumhuriyet altını ise 2.539 liradan alıcı buluyor.

Ons altın ise 1.700 doların hemen üzerinde 1.701,46 dolardan işlem görüyor.

Analistler, düşüş eğilimini sürdüren faizlerin altının ons fiyatını yukarı yönlü desteklediğini ifade etti.

Yeni tip corona virüs salgınına ilişkin haber akışının yanı sıra bugün yurt içinde ve  yurt dışında OECD tarafından yayınlanacak olan Öncü Göstergeler Endeksi takip edilecek.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.740 doların direnç, 1.700 doların destek konumuna geldiğini, gram altında ise 380-400 lira bandının izleneceğini bildirdi.

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