Altın fiyatları ne kadar oldu? (13 Mayıs 2020 güncel çeyrek ve gram altın fiyatları)

Altının gram fiyatı 382,4 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 628,3 lira, Cumhuriyet altını ise 2.496 liradan satılıyor. Altın fiyatlarında son durum nasıl? Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

13.05.2020 - 08:16

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PİYASALAR

Dolar kuru bugün ne kadar? (13 Mayıs 2020 dolar - euro fiyatları)

Dolar kuru bugün ne kadar? (13 Mayıs 2020 dolar - euro fiyatları)

Dün, dolar kuru ve altınının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, 382,4 liradan işlem görüyor. 

Çeyrek altın 628,3 lira, Cumhuriyet altını ise 2.496 liradan satılıyor. 

Altının ons fiyatı ise önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 1.703 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, Covid-19 salgını ile ilgili gelişmelerin risk algısını görece yüksek tuttuğunu ve altının ons fiyatını desteklediğini belirterek, ekonomilerin yeniden açılacağına ilişkin iyimserliğin ise yükseliş eğilimini sınırlandırdığını ifade etti.

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