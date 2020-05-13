Altın fiyatları ne kadar oldu? (13 Mayıs 2020 güncel çeyrek ve gram altın fiyatları)

Dün, dolar kuru ve altınının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, 382,4 liradan işlem görüyor.

Çeyrek altın 628,3 lira, Cumhuriyet altını ise 2.496 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 1.703 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, Covid-19 salgını ile ilgili gelişmelerin risk algısını görece yüksek tuttuğunu ve altının ons fiyatını desteklediğini belirterek, ekonomilerin yeniden açılacağına ilişkin iyimserliğin ise yükseliş eğilimini sınırlandırdığını ifade etti.

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