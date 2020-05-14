Altın fiyatları ne kadar oldu? (14 Mayıs 2020 güncel çeyrek ve gram altın fiyatları)

Yeni güne önceki kapanışın yüzde 0,31 gerisinde başlayan altının gram fiyatı, 3834 lira seviyesinde seyrediyor.

Çeyrek altın 630 lira, Cumhuriyet altını da 2.513 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise önceki kapanışın yüzde 0,15 gerisinde yer alarak1.713,87 dolarda yer alıyor.

Analistler, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını ile ilgili gelişmelerin risk algısını görece yüksek tuttuğunu ve altının ons fiyatını desteklediğini belirterek, ekonomilerin yeniden açılacağına ilişkin iyimserliğin ise yükseliş eğilimini sınırlandırdığını ifade etti.



Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.720 doların direnç, gram altında ise 375 liranın destek konumuna geldiğini bildirdi.

TÜRK TARIMININ SALGINDAKİ PERFORMANSI