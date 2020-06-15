Altın fiyatları ne kadar oldu? 15 Haziran 2020 güncel çeyrek ve gram altın fiyatları

Altın fiyatlarında son durum nasıl? Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 15 Haziran 2020 anlık ve günce altın kuru fiyatları... Gram altın 379 lira seviyelerinde işlem görüyor. Çeyrek altın 624 lira, Cumhuriyet altını da 2.488 liradan satılıyor.

ntv.com.tr 15.06.2020 - 07:35

Altın fiyatları ne kadar oldu? 15 Haziran 2020 güncel çeyrek ve gram altın fiyatları

PİYASALAR

Dolar kuru bugün ne kadar? (15 Haziran 2020 dolar - euro fiyatları)

Dolar kuru bugün ne kadar? (15 Haziran 2020 dolar - euro fiyatları)

Piyasalarda corona virüste ikinci dalga endişeleriyle riskli varlıklardan kaçış ve güvenli limanlara yönelim yaşanıyor.

Altının gram fiyatı yeni haftaya da değer kazancıyla başladı.

Gram altın 379 lira seviyelerinde işlem görüyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 624 liradan, Cumhuriyet altını da 2.488 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise 1.733,74 dolarda yer alıyor.

Bugün yurt içinde Mayıs ayı bütçe dengesi verilerinin takip edileceğini belirten uzmanlar, global ekonomi ve yeni tip corona virüs salgınına ilişkin belirsizliklerin ve ikinci dalga endişesinin altının ons fiyatını desteklediğini söyledi.

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