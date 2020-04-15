Altın fiyatları ne kadar oldu? (15 Nisan 2020 çeyrek ve gram altın fiyatları)

Tarihihn en yüksek seviyelerindeki hareketini sürdüren altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başladı.

Dolar kuru ve ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, 378,13 liradan işlem görüyor.



Aynı dakikalarda çeyrek altın 620 lira, Cumhuriyet altını da 2.515 liradan satılıyor.



Altının ons fiyatı ise dün Kasım 2012'den bu yana kaydettiği en yüksek seviye olan 1.726,6 doları görmesinin ardından şu dakikalarda 1.723,64 dolar seviyesinde bulunuyor.



Analistler, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınının ABD ve Avrupa'nın bazı bölgelerinde hız kaybetmesine karşın piyasalarda temkinli havanın varlığını sürdürdüğünü, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ettiğini belirtti.



Bugün yurt içinde cari denge verisi takip edilecekken yurt dışında piyasaların gözü ABD'deki aylık bazda gerçekleşen sanayi üretim verisinde olacak. Analistler, teknik açıdan altının onsunda 1.700-1.740 dolar, gram altında ise 360-380 lira aralıklarının izleneceğini söyledi.

VİDEO: COVID-19'A KARŞI 15 MADDELİK YENİ EKONOMİ PAKETİ

