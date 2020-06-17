Altın fiyatları ne kadar oldu? (17 Haziran 2020 güncel çeyrek ve gram altın fiyatları)

Altının gram fiyatı, güne yatay başlamasının ardından 380,3 liradan işlem görüyor.



Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 380,4 liradan tamamladı.



Yeni güne yatay başlayan altının gram fiyatı, önceki kapanışın hemen altında 380,3 lira seviyesinde seyrediyor. Çeyrek altın 624 lira, Cumhuriyet altını da 2.546 liradan satılıyor.



Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 1.729 dolar seviyesinde bulunuyor.



Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) genişlemeci adımlara devam etmesi ve yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında ikinci dalgaya ilişkin artan endişelerin altının ons fiyatını desteklediğini kaydetti.



Bugün Euro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinleri verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'de gerçekleştireceği konuşma ve Koid-19 salgınına ilişkin haber akışının altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olabileceğini söyledi.



Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.710 doların destek olarak öne çıktığını, gram altında ise 375-385 lira bandının izleneceğini bildirdi.

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