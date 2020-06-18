Altın fiyatları ne kadar oldu? (18 Haziran 2020 güncel çeyrek ve gram altın fiyatları)

Altın fiyatlarında son durum nasıl? Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 18 Haziran 2020 anlık ve günce altın kuru fiyatları... Gram altın 380 lira seviyelerinde işlem görüyor. Çeyrek altın 624 lira, Cumhuriyet altını da 2.487 liradan satılıyor.

ntv.com.tr 18.06.2020 - 08:30

Altın fiyatları ne kadar oldu? (18 Haziran 2020 güncel çeyrek ve gram altın fiyatları)

PİYASALAR

Dolar kuru bugün ne kadar? (18 Haziran 2020 dolar - euro fiyatları)

Dolar kuru bugün ne kadar? (18 Haziran 2020 dolar - euro fiyatları)

Piyasalarda corona virüs salgınında yaşanması muhtemel ikinci dalga endişesiyle karışık bir seyir hakim.

Altının gram fiyatında ise yatay seyir hakim. 

Gram altın yeni güne 380 lira seviyelerinde başladı. Aynı dakikalarda çeyrek altın 624 lira, Cumhuriyet altını ise 2.487 liradan satılıyor. 

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda  1.726,80 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) genişlemeci adımlara devam etmesi ve yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında ikinci dalgaya ilişkin artan endişelerin altının ons fiyatını desteklediğini kaydetti.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.710 doların destek olarak öne çıktığını, gram altında ise 375-385 lira bandının izleneceğini bildirdi.

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