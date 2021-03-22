Altın fiyatları ne kadar oldu? 22  Mart 2021 güncel altın kuru

Altının gram fiyatı geçen haftaya 420 TL seviyesinde başladıktan sonra politika faizi 200 baz puan artırmasından sonra dolar/TL’deki düşüşü takip ederek 403 TL’ye kadar gerilemişti.



TCMB başkanlığında Naci Ağbal görevinden alınarak, yerine Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu atanması sonrasında yüzde 10’dan fazla yükselen dolar kuru ile birlikte gram altın fiyatları, geçen hafta kapanışa göre yüzde 10’dan fazla yükselerek 451 TL civarında bulunuyor.

Çeyrek altın 739 lira, cumhuriyet altını ise 2.950 liradan işlem görüyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI