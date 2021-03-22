Altın fiyatları ne kadar oldu? 22  Mart 2021 güncel altın kuru fiyatları

Altının gram fiyatı 442 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 725 lira, Cumhuriyet altını 2.950 liradan satılıyor. Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 22 Mart 2021 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları...

22.03.2021 - 12:53

Altın fiyatları ne kadar oldu? 22  Mart 2021 güncel altın kuru fiyatları

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Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 442 liradan işlem görüyor.

Cuma günü ons fiyatındaki yükselişe karşın dolar kurundaki düşüşün etkisiyle 402,8 liraya kadar gerileyen gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,9 altında 405,1 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni haftaya ise yükselişle başlamasının ardından saat 12.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 9,1 üzerinde 442,1 lirada dengelendi. Aynı dakikalarda çeyrek altın 725 lira, Cumhuriyet altını da 2.950 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise cuma gününü yüzde 0,5'lik artışla 1.745,2 dolardan tamamlamasının ardından bugün yüzde 0,9 düşüşle 1.730 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

Analistler, yurt içinde yükselen dolar kuru nedeniyle altının gram fiyatının yukarı yönlü hareketinin ivme kazandığını belirterek, şu anda döviz ve pay piyasalarında oynaklığın yüksek seyrettiğini, fiyatların kısa sürede yeni denge seviyesini bulacağını söyledi.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınına ilişkin gelişmeler, tahvil piyasasının seyri, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı konuşmalar ve yarından itibaren yoğunlaşacak veri takviminin izleneceğini aktaran analistler, yurt içinde ise ekonomi yönetiminin açıklamaları ve siyasi gelişmelerin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, bu hafta Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi'nde yapacağı açıklamalar ile Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın Ekonomi Reform Paketi'ne ilişkin paylaşacağı eylem programı ve takvimin yatırımcıların odağında olacağını vurgulayarak, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.720 doların destek, 1.740 doların ise direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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