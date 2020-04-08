Altın fiyatları ne kadar oldu? (8 Nisan 2020 çeyrek ve gram altın fiyatları)

Altın fiyatlarında son durum nasıl? Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

08.04.2020 - 08:19

altın12.jpg

PİYASALAR

Dolar kuru bugün ne kadar? (8 Nisan 2020 dolar - euro fiyatları)

Dolar kuru bugün ne kadar? (8 Nisan 2020 dolar - euro fiyatları)

Geride bıraktığımız hafta 348 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gören altının gram fiyatı, yeni haftaya yeni bir rekorla başladı.

Gram altın dün 357 liraya yükselerek tüm zamanların en yüksek düzeyini gördü.

Bu sabah ise gram altın 359,2 liradan güne başladı.

Çeyrek altın ise aynı dakikalarda 589,7 liradan işlem görüyor.

Analistler, gram altında 344 liranın üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 350 liranın gündeme gelebileceğini, 330 liranın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

GRAM ALTIN REKOR KIRDI

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...