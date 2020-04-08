Altın fiyatları ne kadar oldu? (8 Nisan 2020 çeyrek ve gram altın fiyatları)

Geride bıraktığımız hafta 348 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gören altının gram fiyatı, yeni haftaya yeni bir rekorla başladı.



Gram altın dün 357 liraya yükselerek tüm zamanların en yüksek düzeyini gördü.

Bu sabah ise gram altın 359,2 liradan güne başladı.

Çeyrek altın ise aynı dakikalarda 589,7 liradan işlem görüyor.

Analistler, gram altında 344 liranın üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 350 liranın gündeme gelebileceğini, 330 liranın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

GRAM ALTIN REKOR KIRDI