Altın fiyatları ne kadar oldu? (Çeyrek ve gram altın fiyatlarında son durum)

Tarihin en yüksek seviyelerindeki hareketini sürdüren altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başladı.

Dolar kuru ve ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, bu sabah 380,8 lira ile güne yine rekorla başladı.

Çeyrek altın 625,3 liradan seviyesinde seyrediyor.

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) raporunda yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınının ekonomiye etkisinin beklenenden daha sert olacağına işaret etmişti.

Salgına ilişkin haber akışı varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürüyor.