Altın fiyatları ne kadar? (17 Mart 2020 gram ve çeyrek altın fiyatları)

Dolar kurundaki yükselişe rağmen altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın dün 313 liradan güne başlamış, gün içinde ise 300 liranın altına kadar gerilemişti.

Bugün gram altın 307 seviyesinden işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 307 liradan alıcı buluyor.



Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe rağmen dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 313,1 liradan tamamladı.



Kapalıçarşı'da çeyrek altın 500 lira, Cumhuriyet altını da 2.049 liradan satılıyor.



Altının ons fiyatı yüzde 3'e yakın azalışla 1.468 dolar seviyesinde dengelendi.



Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için merkez bankaları müdahalelerine devam ediyor, dün ABD Merkez Bankası (Fed) sürpriz bir toplantıyla politika faizini 100 baz puan indirimle yüzde 0-0,25 aralığına düşürdü.



Bununla birlikte, Fed 700 milyar dolarlık parasal genişlemeye gitti ve 6 büyük merkez bankasıyla likidite sıkıntısı yaşanmaması için swap hattı kurdu.

Başta Fed olmak üzere küresel merkez bankalarının likiditeyi artırma çabaları altın fiyatlarını yukarı yönlü desteklemeye devam ediyor, ancak küresel pay piyasalarında görülen sert düşüşler sebebiyle yatırımcılar likidite ihtiyaçlarını karşılamak için altın pozisyonlarını azaltmayı sürdürüyor.

Uluslararası Para Fonu (IMF) piyasalara 1 trilyon dolar likidite sağlayacağını duyurdu ve küresel çapta merkez bankaları da genişleyici para politikalarına devam ediyor ancak panik havası bütün varlıklarda normal olmayan fiyatlamalar ortaya koyuyor.

Analistler, teknik açıdan altının onsunda 1.460 doların destek, 1.516 doların direnç konumuna geldiğini kaydederek, gram altında ise 300-320 lira bandının öne çıktığını kaydetti.

FED'İN İKİNCİ FAİZ İNDİRİMİ NE ANLAMA GELİYOR?