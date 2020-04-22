Altın fiyatları ne kadar? (22 Nisan 2020 gram ve çeyrek altın fiyatları)

Altının gram fiyatı, yeni güne 377,5 lira seviyelerinde başladı.



Aynı dakikalarda çeyrek altın 621 lira, Cumhuriyet altını da 2.480 liradan satılıyor.



Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 1.633,1 dolar seviyesinde bulunuyor.



Analistler, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınına ilişkin haber akışının varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü ifade etti.



GÖZLER MB FAİZ KARARINDA

Bu gün açıklanacak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz kararı piyasaların radarında olacak. Genel beklenti, temkinli faiz indiriminin devam etmesi yönünde...



Uzmanlar, bugün yurt içinde MB faiz kararının; yurt dışında ise İngiltere'de yıllık enflasyon rakamlarının, ABD'de ham petrol stokları verileri ile Covid-19 salgınına ilişkin haber akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.640 dolar, gram altında ise 370 liranın destek olarak öne çıktığını kaydetti.

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