Altın fiyatları ne kadar? (22 Temmuz 2020 güncel gram ve çeyrek altın fiyatları)

Piyasalardaki bol likidite ve güven liman arayışının desteklediği altın fiyatlarında yükseliş trendi devam ediyor.

Hafta başından bu yana tarihi zirvesini yenileyen altının gram fiyatı, yeni günde 410 lira seviyelerine kadar çıktı.

Gram altın şu dakikalarda 409 lira seviyelerinde yer alıyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 671 lira, Cumhuriyet altını 2.671 liradan satılıyor.

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Altının ons fiyatı ise 1.858,01 dolarla tarihi zirvesini yeniledi.

Bankacılara göre haftanın kalanında piyasalarda Merkez Bankası’nın (TCMB) 23 Temmuz Perşembe günü açıklayacağı faiz kararı ve kredi derecelendirme kuruluşu S&P’nin cuma günü yıllık derecelendirme takvimine yönelik olası not güncellemesi izlenecek.

Analistler, Avrupa Birliği üyesi 27 ülke liderinin, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının ekonomik sonuçlarıyla mücadele için hazırlanan 750 milyar euroluk kurtarma programında anlaşmaya varması sonrası gözlerin ABD ekonomisini desteklemek için görüşülen pakete çevrildiğini söyledi.

Bununla birlikte, ABD Başkanı Donald Trump'ın, ülkedeki Covid-19 salgınına ilişkin, "Bu salgın ne yazık ki daha iyi bir hal almadan önce daha da kötüleşecek" ifadesini kullandığını belirten analistler, bu durumun güvenli liman varlıklara olan talebi artırdığını kaydetti.



Analistler, gümüşün de güvenli liman olarak görülmesi ve gümüş arzında son dönemde gözlemlenen problemlerin gümüş fiyatlarını destekleyen en önemli etkenler olduğunu bildirdi.



Bugün, veri gündeminin sakin olduğunu kaydeden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 405-415 lira bandının izleneceğini söyledi.

﻿ALTINDA YÜKSELİŞ SÜRER Mİ?