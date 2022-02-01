Altın fiyatlarında '1900 dolar' senaryosu

Fransız finans kuruluşu Societe Genarele, 2022'nin ilk yarısı için 3 senaryo yazdı.

Banka yüzde 50 ihtimal verdiği temel senaryosunda altın fiyatlarının yılın ikinci çeyreğinde 1.900 dolara çıkmasını öngörüyor.

Banka açıklamasında, "Stratejistlerimiz 2. çeyrekten önce Fed'den faiz artırımını beklemiyor. Yüksek enflasyon tahminiyle birleştiğinde bu durum, altın için 'negatif reel faiz'e işaret eden mükemmel karışım anlamına geliyor" denildi.

Ayrıca ETF varlıklarının hala son on yılın ortalamasının çok üzerinde olduğu ifade edilerek, bu dönemde 1.900 doların görülmesinin mümkün olduğunun altı çizildi.

Yüzde 25 olasılık tanınan ikinci senaryoda, aşılamanın yaygınlaşmasının ekonomiyi rahatlatmasıyla altın fiyatlarının baskı hissedebileceği belirtiliyor. "Bu, altın için zararlı olan riskten kaçınma hissini azaltacak, ancak kısıtlamaların hafifl etilmesine ve dolayısıyla daha yüksek tüketime yol açacaktır. Bu durum da fiyatları 1.700 dolar/ons seviyesine çekebilir" denildi.

Yine gerçekleşme şansı yüzde 25 olan bir diğer senaryoda ekonominin hız kestiği ve merkez bankalarının faiz oranlarını düşük tutmak zorunda kalacağı bir ortamda altın fiyatlarının 2.100 dolara kadar tırmanabileceği belirtildi.