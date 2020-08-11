Altın fiyatlarında sert düşüş

Güvenli liman altın fiyatlarındaki sert dalgalanmalar devam ediyor. Altının fiyatı bir günde yüzde 5 değer yitirerek 2 bin 30 dolardan 1939 dolara kadar indi.



Analistlerin verdiği bilgiye göre, küresel piyasalarda yatırımcıların dolar alımına yönelmesi ile birlikte bu sabah 2 bin doların altına inen ons altında aşı haberleri sonrası değer kaybı hızlandı. Gün içerisinde 2 bin 30 doları gören altın, Rusya Devlet Başkanı Putin'in virüs aşısını tescillediklerini duyurmasıyla 1940 doların altına çekildi.



Altının onsunun yüzde 5'e yakın düşmesi gram altına da yansıdı. Gram altın yüzde 5'i aşan gerilemeyle 451 TL'ye geriledi.



Gram altının yönü üzerinde Merkez Bankası'nın likidite hamlesi sonrası Dolar/TL'nin 7,20'lere inmesi de etkili oldu.



Ons altın cuma günü 2075 doları görerek rekor kırmış, aynı gün gram altın da tarihi zirvesini 488 TL'ye çıkarmıştı.



