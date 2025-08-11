Altın fiyatlarında son durum! 11 Ağustos canlı altın fiyatları: Gram kaç TL?

Altın fiyatları, küresel gelişmelerin etkisiyle de değişkenlik gösteriyor. Güncel altın fiyatları anlık olarak al-sat yapanlar tarafından araştırılıyor. Gram altın 11 Ağustos Pazartesi gününe 4.423 TL alış fiyatı ile başladı. Çeyrek altın alışı ise 7.242 TL olarak günün açılışını yaptı. Peki, altın bugün ne kadar?

Altın fiyatlarında son durum! 11 Ağustos canlı altın fiyatları: Gram kaç TL?

Yatırımcılar ve piyasalar altının alış ve satış fiyatını takip etmeyi sürdürüyor. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altında ki fiyat değişimleri gündemde. 11 Ağustos altın alış ve satış fiyatı ne kadar? İşte, güncel altın fiyatları...

BUGÜN ALTIN NE KADAR? (11 AĞUSTOS)

Gram altın

Alış fiyatı: 4.421 TL

Satış fiyatı: 4.421 TL

Önceki kapanış: 4.444 TL

Çeyrek altın

Alış fiyatı: 7.192 TL

Satış fiyatı: 7.240 TL

Önceki kapanış: 7.286 TL

Yarım altın

Alış fiyatı: 14.387 TL

Satış fiyatı: 14.484 TL

Önceki kapanış: 14.572 TL

Tam altın

Alış fiyatı: 28.390 TL

Satış fiyatı: 28.943 TL

Önceki kapanış: 28.867 TL

Ata altın

Alış fiyatı: 29.278 TL

Satış fiyatı: 30.009 TL

Önceki kapanış: 29.929 TL

Reşat altın

Alış fiyatı: 28.717 TL

Satış fiyatı: 28.867 TL

Önceki kapanış: 29.011 TL

Cumhuriyet altını

Alış fiyatı: 28.681 TL

Satış fiyatı: 28.831 TL

Önceki kapanış: 29.011 TL

ONS altın

Alış fiyatı: 3.377 USD

Satış fiyatı: 3.377 USD

Önceki kapanış: 3.397 USD

SON DAKİKA CANLI

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...