Altın fiyatlarında son durum! 11 Ağustos canlı altın fiyatları: Gram kaç TL?

Yatırımcılar ve piyasalar altının alış ve satış fiyatını takip etmeyi sürdürüyor. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altında ki fiyat değişimleri gündemde. 11 Ağustos altın alış ve satış fiyatı ne kadar? İşte, güncel altın fiyatları...

BUGÜN ALTIN NE KADAR? (11 AĞUSTOS)

Gram altın



Alış fiyatı: 4.421 TL



Satış fiyatı: 4.421 TL



Önceki kapanış: 4.444 TL



Çeyrek altın



Alış fiyatı: 7.192 TL



Satış fiyatı: 7.240 TL



Önceki kapanış: 7.286 TL



Yarım altın



Alış fiyatı: 14.387 TL



Satış fiyatı: 14.484 TL



Önceki kapanış: 14.572 TL



Tam altın



Alış fiyatı: 28.390 TL



Satış fiyatı: 28.943 TL



Önceki kapanış: 28.867 TL



Ata altın



Alış fiyatı: 29.278 TL



Satış fiyatı: 30.009 TL



Önceki kapanış: 29.929 TL



Reşat altın



Alış fiyatı: 28.717 TL



Satış fiyatı: 28.867 TL



Önceki kapanış: 29.011 TL



Cumhuriyet altını



Alış fiyatı: 28.681 TL



Satış fiyatı: 28.831 TL



Önceki kapanış: 29.011 TL



ONS altın



Alış fiyatı: 3.377 USD



Satış fiyatı: 3.377 USD



Önceki kapanış: 3.397 USD

SON DAKİKA CANLI ALTIN FİYATLARI