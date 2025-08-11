Altın fiyatlarında son durum! 11 Ağustos canlı altın fiyatları: Gram kaç TL?
Altın fiyatları, küresel gelişmelerin etkisiyle de değişkenlik gösteriyor. Güncel altın fiyatları anlık olarak al-sat yapanlar tarafından araştırılıyor. Gram altın 11 Ağustos Pazartesi gününe 4.423 TL alış fiyatı ile başladı. Çeyrek altın alışı ise 7.242 TL olarak günün açılışını yaptı. Peki, altın bugün ne kadar?
Yatırımcılar ve piyasalar altının alış ve satış fiyatını takip etmeyi sürdürüyor. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altında ki fiyat değişimleri gündemde. 11 Ağustos altın alış ve satış fiyatı ne kadar? İşte, güncel altın fiyatları...
BUGÜN ALTIN NE KADAR? (11 AĞUSTOS)
Gram altın
Alış fiyatı: 4.421 TL
Satış fiyatı: 4.421 TL
Önceki kapanış: 4.444 TL
Çeyrek altın
Alış fiyatı: 7.192 TL
Satış fiyatı: 7.240 TL
Önceki kapanış: 7.286 TL
Yarım altın
Alış fiyatı: 14.387 TL
Satış fiyatı: 14.484 TL
Önceki kapanış: 14.572 TL
Tam altın
Alış fiyatı: 28.390 TL
Satış fiyatı: 28.943 TL
Önceki kapanış: 28.867 TL
Ata altın
Alış fiyatı: 29.278 TL
Satış fiyatı: 30.009 TL
Önceki kapanış: 29.929 TL
Reşat altın
Alış fiyatı: 28.717 TL
Satış fiyatı: 28.867 TL
Önceki kapanış: 29.011 TL
Cumhuriyet altını
Alış fiyatı: 28.681 TL
Satış fiyatı: 28.831 TL
Önceki kapanış: 29.011 TL
ONS altın
Alış fiyatı: 3.377 USD
Satış fiyatı: 3.377 USD
Önceki kapanış: 3.397 USD
