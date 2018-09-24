Altının gram fiyatı, yeni haftaya yatay başlamasının ardından 243 lira seviyelerinde dengelendi.
Geçen haftanın son işlem gününde dolar kurundaki yükselişin etkisiyle pozitif bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,84 artışla 242,5 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni haftaya yatay başlamasının ardından önceki kapanışının hemen üzerinde, 243 liradan işlem görüyor.
Kapalıçarşı'da çeyrek altın 398 lira, Cumhuriyet altını da 1.622 liradan satılıyor.
Asya piyasalarında negatif bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise 1200 doların hemen altında işlem görüyor.
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