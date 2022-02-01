Altın güvenli liman olmaktan çıktı mı?

2021'de altında karışık bir görünüm sergilendiğini belirten Alman Deutsche Bank, altının faizlerin arttığı ortamda genellikle kan kaybettiğini vurguladı.

Bankanın stratejistleri sarı metalin 2022'de bocalamaya devam edeceği ve yılı 1.750 dolar seviyesinden tamamlayacağını öngördü.

Altının yüksek enflasyona halen tepki vermediğini belirten bankanın uzmanları, "Bu durum, altının yatırımcı için tek güvenli liman olmaktan çıktığı anlamına geliyor" değerlendirmesinde bulundu.