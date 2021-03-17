Altın teminat taslağından dönüş sinyali (10 başkan bugün Ankara'da)

Kuyumcuların uzun zamandan beri Ticaret Bakanlığı'ndan talep ettiği 'Kuyumculuk Yasası'nın geçtiğimiz günlerde çıkarılan taslak halindeki bazı maddeleri kuyumcularda memnuniyetsizlik yarattı.

Ticaret Bakanlığı'nın kuyumculuk faaliyetlerine düzenleme getirmek üzere hazırladığı "Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelik Taslağı"nda en fazla tepki, 500 gram altın teminatı maddesine geldi.

Taslağa göre, kuyumculuk faaliyetinde bulunabilmek için kamu sermayeli bankalar veya kamu sermayeli katılım bankalarında kuyum işletmesi adına açılan hesaba 500 gram altın teminatı yatırılması gerekiyor.



KUYUMCU ODALARI BAŞKANLARI ANKARA'YA GİDİYOR



Mustafa Atayık, bugün 10 ildeki kuyumcu odaları başkanlarıyla bir araya gelerek Ticaret Bakanlığı’na gideceklerini, yetkililere yeniden bir sunum yapacaklarını açıkladı. Dünya gazetesinin haberine göre Atayık, "Bakanlık yetkilileri önerilerimizi dikkate alıyorlar, düzeltiyorlar, olumlu görüşler bildiriyorlar. Şu an çalışma aşamasındalar. Net bir karar yok. Kuyumcular olarak tüm Türkiye’deki üyelerimizin görüşlerini aldık. Bugün bunları paylaşacağız" dedi.

Kuyumculuğa çeki düzen getirecek yasa istediklerini ancak taslaktaki bazı maddelerden dolayı çekinceleri olduğunu dile getiren Atayık, "En çok tepki 500 gram teminat konusuydu. Zaten devletimizin de buna ihtiyacı yok. Devlet her zaman esnafın yanında" diye konuştu.

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