Türkiye’nin Altın Uzmanı Kuveyt Türk, geleceğe yapılan en sağlam yatırımlardan biri olan altını yastık altından ekonomiye kazandırarak güvence altında tutuyor.

“Altın Hayalleriniz” için biriktirdikleriniz Kuveyt Türk’te her zaman güvende.



Kuveyt Türk, yarınlarını düşünerek altın birikimi yapan tasarruf sahiplerine Türkiye’nin en geniş altın ürün ve hizmetini sunuyor.



Altın Ürünleri: Gram Altın, Çeyrek Altın, Külçe Altın, Altın Çek, Altın Havale, Altın Emir.



Altın Günleri: Kuveyt Türk, Altın Günleri ile yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılmasını sağlıyor. Ziynet altınlarınızı 24 ayar külçe altın olarak Kuveyt Türk hesabınıza yatırmak için tek yapmanız gereken size en yakın Kuveyt Türk şubesinde gerçekleşen Altın Gününe katılmak.



Altın Cari Hesabı: Vadesiz olarak açılabilen ve birikimlerinizin altın olarak değerlendirilmesini sağlayan hesap türü.



Altına Katılma Hesabı: Altına faizsiz getiri sağlayan ilk hesap türüdür. Hesap sahiplerine hem tasarruf etme hem de kazanç elde etme imkânı sağlar.



Birikimli Altın Katılma Hesabı: Küçük birikimler ile uzun vadeli yatırım yapmak isteyenlere yönelik katılma hesabı türüdür. Asgari 3 yıl, azami 10 yıl vadeli açılabilen bu hesaba 1 aylık veya 3 aylık periyotlarda ödeme yapılabilir.



Ziynet Altın Katılma Hesabı: Altın Günlerine getirdiğiniz ziynet altınlarınız için daha avantajlı paylaşım oranı sunan, faizsiz getiri sağlayan hesap türü.



Altın Talimatı: Hesaptan ya da kredi kartından düzenli altın alım talimatı verilerek altın birikimi yapılmasını sağlar.



Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.