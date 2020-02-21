Altın 'yok' satıyor

Yatırımcıların 'güvenli liman' olarak niteledikleri altın fiyatlarında yükseliş trendi sürüyor. Gram altın Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı sonrası yükselişini sürdürerek tarihi rekorunu kırdı.



Kapalıçarşı’daki dükkanları gezen Milliyet gazetesinden Aylin Rana Aydin’in haberine göre, Kapalıçarşı’da kuyumcular altın satın almak isteyenlere ellerinde hiç çeyrek ya da tam altın kalmadığını söylerken bazı kuyumcular farklı dükkanlara dükkânlarına yönlendiriyor.



SATIŞLAR DURUYOR



Kapalıçarşı'da çarşı esnafı, kuyumcuların altın fiyatlarının yükselmesini bekledikleri için ellerinde bulunan altınları satmadıklarını dile getirdi. Altın fiyatlarının yükselmeye başladığında çarşıda da altın satışlarının durduğunu söyleyen Kuyumcu Nazar Özsahakyan, "Şu an elinde altın bulunanlar yükseleceği için satmak istemiyor. Altında gram fiyatının ve ons fiyatının da yükselmesi bekleniyor" dedi.



Öte yandan altın almak için fiyatın düşmesini bekleyen tüketicilerin yanı sıra yatırımını nakite çevirmek isteyenler ise altının daha da yükselme ihtimalini göz önünde bulunduruyor.



ÇEYREK 517 LİRA



Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı dün yüzde 1.12 artışla 317 liradan günü kapattı. Çeyrek altın 517 lira, Cumhuriyet altını 2.109 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise 317 liradan işlem gördü. Kapalıçarşı'da piyasanın biraz daha altında fiyata altın bulmak mümkün. Eski tarihli olan altınlar 20-30 lira gibi daha düşük fiyata tüketiciye satılıyor.



GRAM GRAM YATIRIM



Altın fiyatlarının vatandaşın bütçesinin üzerine çıkması nedeniyle Kapalıçarşı'da hediyelik ve tasarruf amaçlı alınan altınlara da talebin azaldığı görülüyor. Buna rağmen vatandaşın bir kısmı yine de gram altın ile yatırım yapıyor.



Eskiden vatandaşların yatırım amaçlı Ata altın aldıklarını belirten Nazar Özsahakyan, "Ata altının yerini çeyrek almıştı. Şimdi de çeyreğin yerini gram altın aldı. Vatandaşlar daha çok gram altın alıyor" dedi.



Kapalıçarşı esnafı, gram altının yanı sıra vatandaşın yatırım amaçlı çeyrek altın ve Cumhuriyet altınını da tercih ettiğini belirtiyor. Esnaf, düğünlerde takmak için çeyrek altına gücü yetmeyen vatandaşın 22 ayar gram altını tercih ettiğini de dile getiriyor.

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